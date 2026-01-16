Portugal venceu a Bósnia na preparação para o Europeu (8-1). Em Oeiras, no pavilhão dos Leões de Porto Salvo, Jorge Braz apostou em Edu, André Coelho, Pany Varela, Tiago Brito e Rúben Góis de início, enquanto Pauleta ficou fora por gestão física.

Ainda que os bósnios tenham inaugurado o marcador por Amir Barucija no primeiro minuto, Tiago Brito restabeleceu a igualdade ao quarto minuto. Entre oportunidades lusas, Brito serviu Bruno Coelho para a reviravolta aos 14m. Três minutos volvidos, Lúcio Rocha aplicou o 3-1.

Na etapa complementar, Pany Varela aproveitou a construção errática da Bósnia, fez o 4-1 e dedicou o golo ao lesionado Zicky Té. Estavam decorridos 25 minutos. Até final, Góis (33m) e Diogo Santos (35m) também marcaram, enquanto Luís Rocha alcançou o hat-trick com dois golos aos 37 minutos.

Portugal e Bósnia voltam a medir forças no domingo (18h), desta feita na FPF Arena.

A Seleção inicia a defesa dos títulos de 2018 e 2022 a 24 de janeiro, frente à Itália. As “Quinas” estão no Grupo D, na companhia de Polónia, Hungria e Itália. O torneio vai decorrer na Eslovénia até 7 de fevereiro.