Futsal: Portugal partilha grupo com Itália no Euro 2026
Grupo D também conta com Polónia e Hungria, e vai ser disputado na Eslovénia
Portugal integra o Grupo D e vai defrontar Itália, Polónia e Hungria na fase de grupos do Europeu de 2026, ditou o sorteio realizado esta sexta-feira, em Kaunas, na Lituânia. A equipa orientada por Jorge Brás procura a conquista do terceiro título consecutivo, depois de 2018 e 2022.
O Europeu 2026 realiza-se entre 21 de janeiro e 7 de fevereiro, e é, pela primeira vez, organizado por três países: Letónia, Lituânia e Eslovénia.
Conheça os restantes grupos.
GRUPO A - disputado na Letónia: Letónia, Croácia, Geórgia e França.
GRUPO B - disputado na Lituânia: Lituânia, Arménia, Chéquia e Ucrânia.
GRUPO C - disputado na Eslovénia: Eslovénia, Bielorrússia, Espanha e Bélgica.
GRUPO D - disputado na Eslovénia: Itália, Hungria, Portugal e Polónia.
