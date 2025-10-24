Portugal integra o Grupo D e vai defrontar Itália, Polónia e Hungria na fase de grupos do Europeu de 2026, ditou o sorteio realizado esta sexta-feira, em Kaunas, na Lituânia. A equipa orientada por Jorge Brás procura a conquista do terceiro título consecutivo, depois de 2018 e 2022.

O Europeu 2026 realiza-se entre 21 de janeiro e 7 de fevereiro, e é, pela primeira vez, organizado por três países: Letónia, Lituânia e Eslovénia.

Conheça os restantes grupos.

GRUPO A - disputado na Letónia: Letónia, Croácia, Geórgia e França.

GRUPO B - disputado na Lituânia: Lituânia, Arménia, Chéquia e Ucrânia.

GRUPO C - disputado na Eslovénia: Eslovénia, Bielorrússia, Espanha e Bélgica.

GRUPO D - disputado na Eslovénia: Itália, Hungria, Portugal e Polónia.

RELACIONADOS
Champions: Nuno Mendes nomeado para a equipa da semana
Ranking UEFA: Portugal perde liderança em 2025/26 e deixa fugir os Países Baixos
As «FIFA Bans»: enquadramento, aplicabilidade e consequências