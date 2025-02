O ala Tiago Macedo foi chamado, pela primeira vez, à seleção portuguesa de futsal, para os dois últimos jogos da Ronda Principal de qualificação para o Euro2026, em substituição de Kutchy, anunciou esta sexta-feira a Federação Portuguesa de Futebol.

O organismo não revelou o motivo da saída da convocatória do jogador do Benfica, que poderá, agora, abrir espaço para a estreia do ala canhoto, de 20 anos, que atua nos espanhóis do Córdoba.

Portugal, que já assegurou o apuramento para a fase final, recebe Andorra no dia 7 de março (19h00), no Pavilhão Multiusos de Paredes, encerrando a participação no Grupo 7 em Amesterdão, nos Países Baixos, a 12 de março (18h30 de Lisboa).

A seleção portuguesa já está apurada para o Euro2026, que se vai realizar na Lituânia e na Letónia, liderando o agrupamento com quatro vitórias em igual número de encontros, totalizando 12 pontos, seguida dos Países Baixos (cinco), Andorra (três) e Macedónia do Norte (um).

Lista atualizada dos 16 jogadores convocados:

Guarda-redes: Edu (Múrcia, Esp), Bernardo Paçó (Sporting) e Diogo Basílio (Eléctrico).

Fixos: João Matos (Sporting), Tiago Sousa (Sporting de Braga), André Coelho (Benfica) e Tomás Paçó (Sporting).

Fixo/Ala: Afonso (Benfica) e Diogo Santos (Sporting).

Alas: Pany Varela (Al Nassr, Ara), Bruno Coelho (RFS Futsal, Let), Lúcio Rocha (Benfica), Tiago Macedo (Córdoba, Esp) e Carlos Monteiro (Benfica).

Pivô: Neves (Sporting de Braga) e Pedro Santos (Leões Porto Salvo).