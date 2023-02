A Federação Portuguesa de Futebol confirmou esta segunda-feira que o jogo da seleção nacional de futsal com a Bielorrússia, relativo à primeira fase de qualificação para o Mundial de 2024, vai realizar-se em Yerevan, na Arménia, a 7 de março.

A mudança do local de jogo está relacionada com as restrições impostas pela UEFA, na sequência da guerra na Ucrânia. Além do jogo com Portugal, a Bielorrússia também vai defrontar a Lituânia, a 2 e 4 de março, na Arménia.

À partida para a última jornada desta primeira fase de qualificação, Portugal lidera o Grupo 4 com 9 pontos, enquanto a Bielorrússia e a Lituânia ainda não somaram qualquer ponto.

Os vencedores de cada um dos grupos, juntamente com os quatro segundos melhores classificados, seguem diretamente para a Ronda de Elite, enquanto os restantes oito segundos melhores classificados disputam um play-off para definir os últimos quatro finalistas.