Jorge Braz, selecionador de futsal, quer fechar na terça-feira o apuramento para a Ronda de Elite do Mundial2024, já garantida, como se fosse um jogo decisivo, diante da Bielorrússia.

«Estamos a preparar o jogo como se fosse o jogo decisivo para garantir o apuramento. É exatamente a mesma organização, o mesmo processo. Desde os jogadores ao staff, não facilitamos em nada. Estamos a trabalhar o último jogo desta fase de qualificação. É um jogo tão importante como qualquer outro que já fizemos», destacou o treinador, em declarações à assessoria da Federação.

Portugal defronta a Bielorrússia na terça-feira em Erevan (14h00 horas de Lisboa), no último jogo do Grupo 4 de apuramento para a Ronda de Elite, numa altura em que já garantiu o primeiro lugar do grupo.

Portugal lidera o Grupo 4, com nove pontos, em virtude das três vitórias em três jogos, seguindo-se Lituânia, com quatro pontos, e Bielorrússia, com um e já sem hipóteses de seguir em frente.

Os vencedores dos grupos, assim como os quatro melhores segundos classificados, seguem para a Ronda de Elite, cujo sorteio está agendado para 5 de julho, enquanto os restantes oito segundos classificados terão de passar por um play-off.

A seleção portuguesa de futsal é campeã mundial (2021) e bicampeã europeia (2022 e 2018) em título.