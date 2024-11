Cinco minutos finais desastrosos ditaram, na tarde desta quarta-feira, a goleada sofrida pelo Sp. Braga diante do Anderlecht (1-6), na segunda jornada do Grupo C da Ronda de Elite da Champions.

Depois da vitória sobre o Plzen (4-2), Joel Rocha apostou em Dudu, Tiago Sousa, Tiago Brito, Rafael Henmi e Hugo Neves de início.

Cainan de Matos, com um «poker» edificado aos 13, 35, 36 e 40 minutos, foi protagonista no Pavilhão João Rocha, reduto do Sporting. Os restantes golos dos belgas foram assinados por Raúl Jiménez, aos 7m, e por Gréllo, aos 38m.

O único golo do Sp. Braga foi assinado por Bebé, ao nono minuto.

A goleada foi consumada nos últimos minutos, quando Joel Rocha adiantou unidades e arriscou na procura do empate.

Este resultado é um duro revés para as aspirações de os «Guerreiros» atingirem as meias-finais da Liga dos Campeões. Antes de medir forças com o Sporting na última jornada – na noite de sexta-feira (20h30) – o Sp. Braga está empatado a três pontos com o Anderlecht.

Por isso, caso vença o Plzen, o Sporting assumirá a liderança isolada (seis pontos), colocando-se na melhor posição para atingir a «final-four». Neste contexto, o Sp. Braga estará obrigado a vencer os leões, invertendo o saldo de golos negativo (-3).

Na tarde de sexta-feira, o Anderlecht joga com o Plzen (17h30), ansiando uma conjugação de resultados favorável.