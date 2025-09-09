A equipa de futsal do Benfica venceu em casa do Sp. Braga por 2-1 naquele que foi o «jogo grande» da primeira jornada do campeonato nacional.

Os encarnados adiantaram-se no marcador logo no segundo minuto do encontro por intermédio de Silvestre. Antes do intervalo, Henmi (ex-Benfica) foi expulso por duplo amarelo, mas as águias acabaram por não conseguir chegar à vantagem enquanto tinham mais um homem na quadra.

Na segunda parte, o Sp. Braga reduziu por Hugo Neves (35m), ex-Sporting, mas Higor (38m) devolveu a vantagem ao Benfica pouco depois.

Assim, o Benfica venceu na estreia da competição, já os arsenalistas encontram-se na metade da tabela que saiu derrotada nesta primeira jornada dado que não houve empates.