No jogo inaugural da eliminatória com o Fundão, nos “quartos” da Liga, o Sp. Braga triunfou na visita ao Fundão. Todavia, o encontro esteve longe de ser tranquilo para os minhotos. Ainda que Uesler tenha concedido um autogolo ao terceiro minuto – a favor do Sp. Braga – o fixo do Fundão redimiu-se e restabeleceu a igualdade.

Ainda antes do intervalo, Caio Pedro consumou a reviravolta a favor dos anfitriões.

Na etapa complementar, Tiago Correia aplicou o 2-2. Até que, a nove segundos da buzina, Rafael Henmi fez o golo do triunfo bracarense.

A uma vitória de avançar para as meias-finais, o Sp. Braga recebe o Fundão na noite de quarta-feira (19h30). O vencedor desta eliminatória vai cruzar destinos com Benfica ou Elétrico.

Nas restantes eliminatórias, o Ferreira de Zêzere está em vantagem sobre o Sporting, enquanto o Quinta dos Lombos recebeu e derrotou os Leões Porto de Salvo, nos penáltis.

Também esta manhã, em Carcavelos, a igualdade a três golos forçou ao derradeiro desempate, no qual sorriram os anfitriões. O segundo “round” está agendado para quinta-feira (21h), no reduto dos Leões Porto de Salvo, em Oeiras.