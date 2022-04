O Sporting confirmou a sua superioridade frente aos franceses do ACCS Futsal (6-2) e garantiu a presença na final da Liga dos Campeões de futsal, agendada para este domingo, a partir das 16h00. Os leões vão defrontar Benfica ou Barcelona.

Na Arena Riga, na Letónia, a tarde foi apenas estragada pelo gesto inesperado de Pany Varela, que agrediu um adversário e recebeu ordem de expulsão. O internacional português vai falhar, desta forma, o jogo decisivo da competição.

Perante um estreante na Final Four, que beneficiou do afastamento dos russos do Tyumen, o Sporting não perdeu tempo e colocou-se em vantagem por intermédio de Esteban, que desviou por instinto uma bola rematada por Erick.

Tomás Paço e Merlim ampliaram a margem para os campeões europeus, mas o ACCS de Ricardinho deu um sinal de vida logo após a expulsão de Pany Varela, reduzindo por intermédio de Lutin.

Os franceses apostaram invariavelmente no guarda-redes avançado, nos momentos de posse de bola, mas o Sporting defendeu melhor na etapa complementar e confirmou o triunfo.

Cavinato, Merlim (segundo golo no encontro) e Cardinal marcaram para o Sporting, Galmim fez pelo meio o segundo golo gaulês.

Quinta final para os leões nos últimos seis anos. O Benfica-Barcelona está agendado para as 19h00 desta sexta-feira.