O Sporting encerrou a primeira fase de grupos da Liga dos Campeões de futsal com uma derrota, ante o Kairat Almaty (3-2), do Cazaquistão.

Na tarde desta sexta-feira, precisamente no Cazaquistão, os leões alinharam com Bernardo Paçó, João Matos, Merlim, Sokolov e Taynan. E foi do pé do cazaque que surgiu o 0-1, ao nono minuto.

Três minutos volvidos, Allan Guilherme saltou do banco para ampliar a vantagem dos leões.

Contudo, a nove segundos do intervalo, Arrieta reduziu, dando o mote para a reviravolta.

Na etapa complementar, Alisson empatou a contenda, aos 25m, e o guardião Cavalcanti selou o triunfo do Kairat, a 19 segundos da derradeira buzina.

Desta forma, o Sporting terminou o Grupo 4 com seis pontos, menos três do que este adversário.

Os leões seguem para a segunda fase de grupos, a Ronda de Elite, onde estarão também Palma Futsal – bicampeão europeu em título – Sp. Braga, Cartagena, Bielsko-Biala, Anderlecht, Olmissum, Lavalloise e, claro, o Kairat Almaty.

A primeira fase de grupos da Champions terminará este sábado e o Sporting torce para que o sorteio não o faça cruzar destinos com o Palma. Isto porque, na Ronda de Elite, apenas os quatro líderes seguirão para as meias-finais.

Em todo o caso, os leões fazem mira à quinta «final-four» consecutiva, almejando a terceira Champions, depois das conquistadas em 2019 e 2021.