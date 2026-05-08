O Sporting voltou à final da Liga dos Campões de futsal três anos depois. Os leões – que têm duas Champions no currículo – venceu nas «meias» o Jimbee Cartagena, bicampeão espanhol.

Após um empate de 2-2 no tempo regulamentar, o jogo voltou a terminar empatado no fim do prolongamento (3-3). Tudo se decidiu, portanto, nas grandes penalidades – em que os leões levaram a melhor (6-5).

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O Sporting entrou com tudo – mesmo tudo. Logo no primeiro minuto a turma de Nuno Dias obrigou ao guarda-redes contrário a três belas intervenções.

Logo à abrir, Wesley isolou-se na cara de Chermi, mas o espanhol defendeu para canto. Na sequência, Diogo Santos atirou para defesa apertada. Na recarga, Chermi brilhou uma vez mais ao negar o golo a Tomás Paçó.

Estes instantes inicias deram um 'cheirinho' do que nos esperava – muito Sporting e uma exibição fenomenal do guardião do Cartagena.

O Sporting continuou a pressionar – e oportunidades não faltaram. Mas, contra a corrente do jogo, foi a formação espanhola quem marcou primeiro.

Perda de bola de Tomás Paçó aproveitada da melhor maneira. Walttinho, ex-Sporting, tabelou com Tomaz Braga para marcar à antiga equipa.

O Sporting – a perder e limitado por faltas – só esperava pelo intervalo. Mas antes viu o Cartagena a dilatar a vantagem.

Desta vez em ataque organizado, Gonzalo Castejón pelo lado direito atirou cruzado para Francisco Cortés, que completamente esquecido ao segundo poste desviou para o 2-0.

Era preciso uma outra preponderância na hora de finalizar na segunda parte. E os leões trouxeram isso.

Cedo nos segundos 20 minutos, Diogo Santos serviu Zicky que, no corredor central, nem precisou de receber. Rodou o corpo e atirou rasteiro para reduzir a desvantagem da turma lusa.

Pouco depois chegou o golo do empate. Valério recebeu pelo lado esquerdo, dançou à frente ao opositor, penteou para dentro e atirou potente para restabelecer o empate na partida.

Não houve, porém, mais golos no tempo regulamentar – levando então as equipas para prolongamento.

O tempo extra começou de feição para a turma de Nuno Dias. Na sequência de um canto, Tomás Paçó recebeu no corredor esquerdo, pisou para dentro e atirou rasteiro para o golo.

O Sporting vencia, assim, pela primeira vez no encontro. Porém, a liderança durou pouco tempo.

Logo de seguida, o Cartagena – que ia apostando no 5x4 a espaços no prolongamento – conseguiu devolver o empate ao encontro. Os espanhóis conseguiram aproveitar a vantagem numérica e Gonzalo Castejón ao segundo poste encostou para o 3-3.

A abrir a segunda parte do prolongamento o Sporting teve uma oportunidade de ouro para recuperar a liderança. Mas, num livre de dez metros, Tomás Paçó não conseguiu bater Chispi, que substituiu o lesionado Chermi.

Nos penáltis - ao contrário do que aconteceu no ano passado (em que o Cartagena venceu) - este ano os leões levaram a melhor. Gonçalo Portugal defendeu o sexto penálti e Valério converteu o tento decisivo.

O Sporting regressa, assim, à final da UEFA Futsal Champions League, ficando agora à espera do vencedor do jogo entre Palma e Etoile Lavalloise. A final joga-se este domingo às 17 horas.