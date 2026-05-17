No arranque dos “quartos” dos playoffs da Liga, o Sporting goleou na visita ao Torreense (5-0). Neste sábado, ainda com energia após a conquista da Champions, Diogo Santos inaugurou o marcador ao quinto minuto.

Num encontro de sentido único, Bruno Pinto duplicou a vantagem aos 12 minutos, enquanto Tomás Paçó encerrou a contenda aos 29 minutos. Se Alex Merlim fez o 4-0 aos 31 minutos, Bruno Pinto bisou aos 40 minutos. De notar que Alex Merlim esteve envolvido em quatro golos.

Numa fase decidida à melhor de três jogos, o Sporting está a um triunfo de aceder às meias-finais do campeonato. A receção ao Torreense está agendada para as 21h15 de quarta-feira.

Também neste sábado, o Ferreira do Zêzere arrecadou a primeira surpresa, vencendo na receção ao Sp. Braga (3-3, 4-3 após penáltis). O duelo no Minho está agendado para quarta-feira (19h).

