Esta segunda-feira, o Sporting aproveitou o empate do Benfica (2-2) e subiu à liderança isolada do campeonato português de futsal ao bater os Leões de Porto Salvo por 4-2.

No Pavilhão João Rocha, a equipa de Nuno Dias começou melhor e aos 12 minutos vencia por dois, com golos de Diogo Santos (4m) e Rúben Freire (12m).

O domínio dos Leões de Alvalade manteve-se na segunda parte e a vantagem aumentou para quatro. Merlim fez o terceiro, aos 27 minutos, e Taynan o quarto, aos 32.

A equipa visitante ainda reagiu e reduziu o marcador através de Ture (35m) e Fortes (37m).

Por outro lado, o Benfica empatou no terreno do Elétrico, por 2-2.

A primeira parte não teve golos depois de Diego Nunes, aos 15 minutos, falhar uma grande penalidade pelas águias.

Na segunda parte surgiram os golos. O Benfica marcou aos 24 e 33 minutos, por meio de Higor de Souza e Arthur, respetivamente. O Elétrico reagiu e empatou, aos 32 e 36 minutos, através de Alexandre e Thiaguinho.

Com este resultado, o Sporting é líder isolado com 35 pontos, seguido pelo Benfica que tem 33. O Leões de Porto Salvo está em quarto, com 23. O Elétrico encontra-se em oitavo, com 13.