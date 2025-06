O Benfica recuperou a coroa e conquistou o nono campeonato, evitando o histórico “penta” do Sporting. No quinto e derradeiro “round” da final da Liga, as águias consumaram a reviravolta nos derradeiros minutos e venceram por 4-3 (2-1 e 1-3).

Na noite deste domingo, os leões não contaram com o guarda-redes Bernardo Paçó (castigado), nem com os lesionados Allan e João Matos.

Por isso, os comandados de Nuno Dias apresentaram-se de início com Henrique Rafagnin, Tomás Paçó, Alex Merlim, Diogo Santos e Taynan.

Do outro lado, na esperança de repetir o título de 2019, Cassiano Klein apostou em Léo Gugiel, André Coelho, Afonso Jesus, Arthur e Lúcio Rocha de início.

Recorde o desenrolar deste dérbi decisivo.

Ao terceiro minuto, o inevitável Zicky Té foi assistido por Taynan para o sexto golo nesta final, o 15.º na Liga. À meia-volta, o internacional português reforçou a festa no Pavilhão João Rocha.

A vantagem deixou o Sporting confortável na mó de cima. Entre remates, Alex Merlim, de 39 anos, acelerou pela esquerda, fletiu para o meio e atirou de “bica”, assinando o terceiro golo na final.

Nesta fase, o Benfica era incapaz de reagir, permanecendo remetido para a respetiva área. Até que Diego Nunes inaugurou a melhor fase das águias. Decorria o minuto 17 quando o ala brasileiro aproveitou uma reposição lateral – à esquerda – para rematar cruzado, visando o poste mais distante.

Assim, as águias terminaram o primeiro tempo com mais perigo, testando Henrique Rafagnin nas sucessivas bolas paradas.

Sporting espreitou «penta», mas Benfica fez a festa

A etapa complementar manteve o rumo, com a turma de Klein a espreitar a reviravolta. Para “ajudar” a missão do Benfica, Alex Merlim viu o segundo cartão amarelo aos 22m, quando travou André Coelho. O internacional português seguia a solo para a baliza leonina, mas foi visado pelo italo-brasileiro, com uma rasteira a pés juntos. Por isso, o segundo cartão amarelo foi inevitável.

Menos de um minuto volvido, Arthur gelou o Pavilhão João Rocha, empatando o dérbi a dois golos. Após construção pela esquerda, Diego Nunes encontrou o compatriota no corredor contrário. Sozinho, Arthur apontou ao poste mais próximo, conseguindo o segundo golo na final.

A igualdade inaugurou a fase mais intensa e partida da contenda, de parada e resposta, nem sempre bem jogada. Na sequência de vários cartões amarelos e ameaças do Benfica, os anfitriões retomaram a vantagem, graças a Taynan. O maior goleador da Liga aproveitou a desorganização defensiva das águias – numa reposição lateral à esquerda – para assinar o quinto golo nesta final, o 54.º na competição.

[em atualização]