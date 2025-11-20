Ivan Chishkala vai regressar a Portugal em janeiro e reforçar o Sporting. A informação avançada na imprensa nacional foi confirmada pelo Maisfutebol. O ala russo, de 30 anos, regressou ao país natal no fim da última época, depois de cinco anos no Benfica, onde conquistou Liga, Taça de Portugal, Taça da Liga e Supertaça. Para trás ficaram 186 jogos e 122 golos.

O Sporting é “vice” na Liga, com 24 pontos, a seis do Benfica, e a chegada de Chishkala vai ajudar a colmatar a ausência de Taynan, que recupera de uma grave lesão no joelho direito.