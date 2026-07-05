O Sporting anunciou a saída do guarda-redes Henrique Rafagnin da equipa principal de futsal.

O guardião brasileiro, de 33 anos, vestiu de verde e branco nas últimas três temporadas, nas quais conquistou um Campeonato Nacional, uma Taça de Portugal, duas Taças da Liga e uma Liga dos Campeões.

Esta época não foi titular indiscutível, tendo perdido espaço para Bernardo Paçó na equipa comandada por Nuno Dias.

Esta é a quarta saída confirmada do clube, depois do capitão João Matos, Pauleta e Taynan.