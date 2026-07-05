Futsal: Henrique Rafagnin deixa o Sporting
Guarda-redes brasileiro representou os leões nas últimas três temporadas
JR
Guarda-redes brasileiro representou os leões nas últimas três temporadas
JR
O Sporting anunciou a saída do guarda-redes Henrique Rafagnin da equipa principal de futsal.
O guardião brasileiro, de 33 anos, vestiu de verde e branco nas últimas três temporadas, nas quais conquistou um Campeonato Nacional, uma Taça de Portugal, duas Taças da Liga e uma Liga dos Campeões.
Esta época não foi titular indiscutível, tendo perdido espaço para Bernardo Paçó na equipa comandada por Nuno Dias.
Esta é a quarta saída confirmada do clube, depois do capitão João Matos, Pauleta e Taynan.
Obrigado por toda a dedicação ao serviço do #FutsalSCP 🤝— Sporting CP - Modalidades (@SCPModalidades) July 5, 2026
Boa sorte para o futuro, Henrique Rafagnin 🦁 pic.twitter.com/s7GtxYYiu9
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