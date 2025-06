Depois de ter perdido o jogo um nos quartos de final ante o Ferreira do Zêzere, a quem acabou por dar a volta, o Sporting teve nova surpresa negativa nestes playoffs da Liga. Desta vez foi o Leões de Porto Salvo a vencer, em casa, por 3-2, ante a equipa orientada por Nuno Dias, no primeiro jogo das meias-finais do campeonato, este domingo.

Foi preciso esperar pela segunda parte para inaugurar o marcador. Apenas com dois minutos de jogo após o intervalo (22m), Sokolov encostou para golo depois de assistência de Merlim. O Sporting cresceu no jogo e dilatou a vantagem pelos pés de Rocha, que aproveitou a bola parada leonina (24m).

O Leões de Porto Salvo procurava dar uma resposta e conseguiu reduzir a desvantagem, também de bola parada (26m). Ré serviu Anderson que, de longe, atirou potente para o 2-1. O empate seria restabelecido novamente de bola parada, ao minuto 31. Ré voltou a estar no passe decisivo, desta vez com Peixinho a finalizar para 2-2.

Sem mais golos no tempo regulamentar, o jogo foi para prolongamento. A história escreveu-se nos segundos finais (50m), quando tudo já antecipava as grandes penalidades. Ré cobrou uma reposição lateral, a bola embateu em Rocha e traiu Bernardo Paçó.

Com este triunfo, a equipa de Porto Salvo segue em vantagem nas meias-finais. O Sporting fica, agora, obrigado a vencer os dois jogos em falta, para seguir para a final.

Nos últimos dias, em entrevista ao Maisfutebol, Ré assumiu a vontade de querer fazer «uma surpresa». E parece que, até agora, o fator surpresa já está no ar.

Na outra meia-final, jogada no sábado, o Benfica goleou o Sp. Braga (5-0). O próximo jogo entre Sporting e Leões de Porto Salvo está marcado para o próximo dia 7 de junho, sábado (20h30), no Pavilhão João Rocha.