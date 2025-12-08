O Sporting goleou (8-2) o Torreense na 12.ª jornada da Liga. Na ressaca da Liga dos Campeões, a equipa de Nuno Dias garantiu, assim, a terceira vitória consecutiva.

Bruno Pinto foi o melhor marcador do encontro com um bis (20m e 23m). Allan Guilherme (4m), Rocha (15m), Alex Merlim (29m) e Pauleta (38m) também fizeram o gosto ao pé. Destaque ainda para Tiago Rodrigues, campeão de Europa sub-19 por Portugal, que fez a estreia a marcar pela equipa principal dos leões (35m).

O Sporting contou ainda com um autogolo de Bruno Felipe (39m), guarda-redes do Torreense. Pela equipa de Torres Vedras, marcaram Tiago Reis (25m) e Célio Coque (34m).

Com esta vitória (8-2), o Sporting está no segundo lugar com 30 pontos - a três do líder Benfica, que joga esta terça-feira com o Sp. Braga. O Torreense, por sua vez, é décimo com dez pontos.