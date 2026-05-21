O Sporting somou novo triunfo diante do Torreense e confirmou a passagem às meias-finais do play-off do Campeonato Nacional de futsal.

Depois da goleada conseguida no encontro da primeira mão (5-0), os comandados de Nuno Dias receberam o conjunto de Torres Vedras no Pavilhão João Rocha e o equilíbrio marcou os primeiros 20 minutos de jogo. As equipas chegaram empatadas a três golos ao intervalo e acabou por ser o segundo tempo a decidir o vencedor do encontro.

Nota para o «hat-trick» de Tomás Paçó, completo precisamente com dois golos no decorrer da segunda parte. Além do internacional português, Rocha, Bruno Pinto, Allan Guilherme e Pauleta colocaram o nome na lista de marcadores.

Falta agora saber quem joga com o Sporting na próxima fase da prova, sendo que o adversário vem do confronto entre Ferreira do Zêzere e Sp. Braga.