O Sporting confirmou neste domingo a saída de Erick Mendonça, jogador da equipa de futsal que termina contrato com os leões no final da presente temporada.

De acordo com a imprensa espanhola, o universal de 27 anos já chegou a acordo com o Barcelona para as próximas três épocas.

O internacional português representou o Sporting entre 2012 e 2015 e entre 2018 e 2023.