O Sporting triunfou na primeira jornada da Ronda de Elite da Liga dos Campeões. No final de tarde desta terça-feira, em casa, os leões venceram o Anderlecht, por 4-1.

Sob olhar atento do futebolista belga Zeno Debast, Nuno Dias apostou em Henrique Rafagnin, João Matos, Alex Merlim, Taynan e Sokolov de início.

Logo ao primeiro minuto, Merlim entregou a vantagem aos anfitriões. Pouco depois, aos 15m, foi a vez de Zicky Té brilhar, duplicando a vantagem do Sporting.

Na segunda parte, depois de Cainan de Matos reduzir, aos 31 minutos, os brasileiros Allan Guilherme (36m) e o guarda-redes Rafagnin (40m) selaram o triunfo.

Assim, o Sporting juntou-se ao Sp. Braga no topo do Grupo C, com três pontos. Na segunda jornada desta Ronda de Elite, os leões jogam ante o Plzen, na noite desta quarta-feira (20h30). Por fim, na sexta-feira, os comandados de Nuno Dias recebem o Sp. Braga (20h30), naquele que promete ser o duelo decisivo.

De recordar que apenas os quatro líderes atingem a final-four.