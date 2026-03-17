O Sporting vai medir forças com o Cartagena – bicampeão espanhol – nas meias-finais da Champions de futsal, a 8 de maio, em Itália. Se atingirem a final agendada para 10 de maio, os leões vão disputar o título com os franceses do Étoile Lavalloise ou com o Palma – tricampeão europeu em título.

Depois de eliminarem o Benfica nos “quartos”, os leões apontam ao título que escapa desde 2021. De recordar que o Sporting perdeu as finais de 2022 e 2023 para Barcelona e Palma, respetivamente.

O Inter Movistar é o clube que mais vezes conquistou a Liga dos Campeões (cinco), seguido pelo Barcelona (quatro) e pelo Palma (três). O Sporting fê-lo por duas ocasiões (2019 e 2021), enquanto o Benfica conquistou o troféu em 2010.