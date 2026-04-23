O Sporting goleou o Famalicão por 11-1 no Pavilhão João Rocha e garantiu um lugar nas meias-finais da Taça de Portugal de futsal.

Na primeira parte, a turma de Nuno Dias vencia por 6-1 e justificou o favoritismo no encontro. Incapaz de responder, a formação do Famalicão sucumbiu totalmente na segunda parte e sofreu mais cinco golos da formação leonina.

Noutro jogo, o Benfica foi ao reduto dos Leões de Porto Salvo vencer por 6-3.

Nos primeiros 20 minutos, o equilíbrio reinava no encontro e nenhuma equipa, pelo menos no que ao resultado diz respeito, foi capaz de se superiorizar, terminando com um empate a uma bola.

No segundo tempo, as oportunidades surgiram de parte a parte e o Benfica saiu por cima. Os golos de Afonso Jesus (21m e 40m), Arthur (28m), Léo Gugiel (30m) e Lúcio Rocha (40m) construíram a passagem à próxima fase da competição.

Noutros resultados, Nun’Álvares venceu o Viseu 2001, por 5-1, enquanto o Ferreira do Zêzere ganhou ao Ladoeiro por 6-0.

Nas meias-finais da Taça de Portugal, o Benfica joga frente ao Nun’Álvares e o Sporting enfrenta o Ferreira do Zêzere.