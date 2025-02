Depois de eliminar Venda Nova, Fundão e Benfica, o Sporting esmagou o Quinta dos Lombos – por 0-9, em Vila do Conde – e revalidou a Taça da Liga.

Num encontro de sentido único, Taynan (13m, penálti), Tomás Paçó (17m) e Diogo Santos (18m) fizeram os golos na primeira parte. Na etapa complementar, Santos bisou (24m), assim como Pauleta (26 e 35m). Por fim, também Zicky Té (27m), Wesley Reinaldo (34m) e Rúben Freire (35m) marcaram.

O Sporting conquistou por seis ocasiões a Taça da Liga, mais duas do que o Benfica.

Depois de perder a Supertaça para o Sp. Braga, o Sporting alcançou o primeiro título da época. Os comandados de Nuno Dias estão nos “quartos” da Taça de Portugal, nas meias-finais da Champions e lideram a Liga, com dois pontos de vantagem sobre o Benfica.

No sábado (15h), os leões retomam a campanha no campeonato. Os líderes recebem o Ferreira do Zêzere (7.º).