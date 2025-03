O Sporting venceu este sábado o Sp. Braga, por 5-4, num jogo em que operou uma reviravolta épica em apenas um minuto.

A disputar a 17.ª jornada do campeonato de futsal, os leões começaram a vencer aos sete minutos, através de Sokolov, mas viram a equipa visitante empatar ainda na primeira parte, através de Tiago Sousa.

Na segunda parte, aos 25 minutos, Tiago Brito rematou para o fundo das redes leoninas e colocou os minhotos na frente do marcador. No entanto, Zicky Té voltou a empatar logo de seguida com o pé esquerdo.

Ora, os minutos finais desta partida é que deixaram todos no Pavilhão João Rocha com os nervos à flor da pele. A quatro minutos do fim, Zicky Té colocou a bola na própria baliza. Poucos segundos depois, o Sp. Braga fez o 4-2, na sequência de uma grande penalidade.

A dois minutos e 50 segundos do fim, Taynan fez o 4-3 com um remate forte.

O relógio foi andando e o Sp. Braga contava com os três pontos, mas Merlim empatou a 50 segundos do fim, através de um livre. A 30 segundos do fim, Zicky Té vestiu a capa de herói e garantiu a vitória com um remate para a baliza minhota.

Com este resultado, o Sporting está em primeiro lugar, com 47 pontos. O Benfica segue em segundo, com 45. O Sp. Braga está em terceiro, com 34.

Confira os outros resultados: