Duas das grandes coqueluches da equipa de futsal do Sporting (e da Seleção Nacional) são cobiçadas pelo Barcelona, de Espanha. O pivô Zicky Té e o fixo Tomás Paçó estão há algum tempo nas cogitações dos catalães, segundo apurou o Maisfutebol, para voltar à rota dos títulos.



O Sporting já rejeitou várias propostas vindas do Barcelona pelos dois atletas, sendo que o clube catalão fez maior pressão pelo goleador Zicky Té. No entanto, há algo que tem protegido o Sporting da cobiça catalã – a cláusula de rescisão dos dois atletas.

Ambos têm prevista nos respetivos contratos (válidos até 2027) uma cláusula de rescisão de um milhão de euros, um valor considerado elevado mesmo para a alta roda do futsal europeu.

Esse montante representa o dobro, por exemplo, do fixado por Pany Varela (500 mil euros). Pany que, como o Maisfutebol já deu conta, está fechado no Al Nassr, estando ainda alguns pormenores legais a serem ultimados. O anúncio vai ser feito em breve.



O Barcelona é, a par do Sporting, uma das maiores potências na modalidade. Tem quatro Ligas dos Campeões, mais duas que os leões, sendo que, no ano passado, foi batido pelo bicampeão Palma na final da competição. Na meia final ultrapassou o Sporting, num grande jogo (5-4), em que Tomás Paçó e Zicky Té marcaram ambos um golo.

Na Liga espanhola, o título escapou à formação culé, cedendo o troféu pela primeira vez ao Jimbee Cartagena. O português, que também atuou no Sporting, Erick Mendonça joga no clube espanhol, sendo que André Coelho deixou o clube recentemente para regressar ao Benfica.

Zicky Té cumpriu a quarta temporada como titular do Sporting, em 2023/24. Teve um registo assinalável – 41 golos em 41 jogos, sendo considerado o melhor jogador do ano na Liga. Aos 22 anos, tem 45 internacionalizações e 20 tentos obtidos, sendo que, em 2022, foi eleito o melhor atleta do Europeu ganho por Portugal.

Tomás Paço, que cumpre funções mais defensivas, marcou ainda assim 23 golos em 39 jogos pelos leões, em mais uma época de plena consolidação na formação de Nuno Dias. Já conta com 17 títulos, aos 24 anos (mais um do que Zicky).