O Sporting pronunciou-se esta sexta-feira sobre a confusão antes da receção ao Benfica na Liga de futsal (2-2). Em comunicado, os leões garantem ter colaborado com as autoridades e condenam os atos de violência que originaram 124 detenções.

«O Sporting Clube de Portugal condena, de forma contundente, os atos de violência registados ontem nas imediações do Estádio de Alvalade, antes do jogo de futsal frente ao Sport Lisboa e Benfica. O Sporting CP repudia todo e qualquer comportamento violento, dentro ou fora dos recintos desportivos, por considerar que tais atitudes não refletem os valores do Clube, do desporto e da competição saudável.»

«Desde o primeiro momento, o Sporting CP colaborou ativamente com as autoridades, mantendo uma articulação permanente com as forças de segurança, no sentido de contribuir para o apuramento dos factos e para a identificação dos responsáveis.»

«O Clube continuará a trabalhar de forma próxima e coordenada com as entidades competentes, com o objetivo de garantir que os próximos jogos decorram num ambiente de tranquilidade e respeito, proporcionando a todos os adeptos as condições para apoiar as suas equipas num clima de total segurança.»

Os adeptos do Benfica foram presentes a juiz nesta sexta-feira, algo que vai acontecer com os adeptos do Sporting na segunda-feira.