Tatinho, ala de 32 anos, rescindiu com o Sporting. Ao cabo de 11 golos em 34 jogos, o internacional brasileiro interrompe a segunda época pelos leões, por motivos extradesportivos.

«Encerro a minha passagem pelo Sporting, clube que me recebeu de braços abertos, foi uma temporada de grandes conquistas e títulos, muito trabalho e aprendizado e sou feliz por deixar meu nome marcado na história deste grande clube! Dei meu melhor e por isso foi uma honra defender esta camisa. Agradeço a todos os colaboradores do Sporting, pela confiança no meu trabalho e por permitir fazer parte desta grande equipa.»

«Aos adeptos, o meu agradecimento pelo apoio! Com muita humildade parto para novos desafios com o mesmo profissionalismo e sede de conquistas que sempre tive em toda a minha carreira», escreveu nas redes sociais.

Tatinho despontou no Corinthians, até 2023, quando assinou pelo Sporting.

A turma de Nuno Dias lidera a Liga, está nos “oitavos” da Taça de Portugal, disputa os “quartos” da Taça da Liga e esta na “final-four” da Liga dos Campeões.