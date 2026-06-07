O Sporting recebeu e goleou o Sp. Braga por 7-2 no terceiro jogo das «meias» do Campeonato Nacional de futsal.

Após a derota na última quinta-feira, após o desempate por grandes penalidades, os leões até entraram a perder, com o golo de Mamadú Turé, mas chegaram ao empate pouco depois, por intermédio de Zicky Té. Certo é que o primeiro tempo foi bastante equilibrado, ainda que o Sporting tenha chegado ao intervalo com uma vantagem de dois golos (4-2).

No segundo tempo, nota para o «hat-trick» de Bruno Pinto, melhor marcador dos leões na temporada, assim como o pontapé certeiro de Merlim.

Assim sendo, os eternos rivais de Lisboa voltam a medir forças na final do play-off, sendo que o primeiro jogo realiza-se no Pavilhão da Luz, no próximo sábado, a partir das 21h.