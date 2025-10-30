O Sporting aplicou nova goleada na ronda principal da Liga dos Campeões de futsal e garantiu a presença nos «oitavos» da competição, ao vencer o Kairat Almaty por 7-2.

Depois do amasso frente ao FC Prishtina (19-1) desta quarta-feira, os comandados de Nuno Dias voltaram a não dar qualquer hipótese aos adversários e construíram grande parte da vantagem durante a primeira parte. Destaque para os «bis» de Diogo Santos (10 e 12 minutos) e de Felipe Valério (13 e 25 minutos), assim como os golos de Zicky Té, Tomás Paçó e Wesley.

Este resultado deixa o Sporting na liderança do Grupo 4 desta ronda principal, com seis pontos em dois jogos, sendo que falta apenas realizar o encontro diante do Novo Vrijeme e matematicamente os leões já estão na próxima fase da prova.