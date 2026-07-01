Taynan anunciou esta quarta-feira a saída da equipa principal de futsal do Sporting. O cazaquistanês recorreu ao Instagram para deixar uma mensagem emotiva sobre o fim do vínculo contratual com os leões.

«Chega ao fim mais um capitulo da minha história no Sporting Clube de Portugal.Voltar a vestir esta camisola pela segunda vez foi motivo de muito orgulho. Desde o primeiro dia, procurei honrar este clube da melhor forma possível, com trabalho, compromisso e respeito por tudo o que o Sporting representa», começou por escrever.

O jogador regressou ao clube na época 2023/24, depois de já ter vestido as cores do Sporting entre 2019 e 2021. Nesta segunda passagem, o ala somou 79 golos em 97 partidas.

Aos 33 anos, Taynan despede-se do Sporting, numa época que para ele terminou mais cedo, devido a uma lesão grave, que o afastou das competições. O jogador lesionou-se em outubro do ano passado e, apesar de ainda ter tentado regressar em janeiro, teve de ser submetido a uma operação após sofrer uma rotura do ligamento cruzado anterior e do menisco externo do joelho esquerdo.

«Infelizmente, a nossa profissão também nos coloca diante de momentos que fogem ao nosso controle. A lesão que sofri mudou completamente o rumo desta temporada e, consequentemente, dos próximos passos da minha carreira», partilhou o jogador que esta época vestiu a camisola dos leões apenas por sete ocasiões.

Neste regresso ao Sporting, Tayan juntou um campeonato, uma taça de portugal, uma supertaça e duas taças da liga aos restantes cinco títulos que já tinha conquistado na primeira passagem no clube. Esta temporada, viu, ainda, os colegas conquistar a Liga dos Campeões.

Taynan deixou uma palavra de agradecimento aos envolvidos no seu percurso, ao mesmo tempo que colocou em aberto o motivo por trás da saída, mas assegura estar tranquilo com a decisão tomada.

«Agradeço ao clube pela oportunidade, aos meus companheiros, comissão técnica, departamento médico, funcionários e a todos que fizeram parte desta caminhada. Aos adeptos, o meu sincero obrigado por cada demonstração de carinho, incentivo e apoio».

«Sei que nem sempre as pessoas conhecem toda a história por trás de uma decisão. Existem situações que pertencem aos bastidores e que, por respeito às partes envolvidas, permanecerão assim. Mas levo comigo a tranquilidade de quem sempre agiu com honestidade, profissionalismo e consciência limpa. O tempo costuma colocar cada coisa em seu devido lugar».

«Despeço-me de cabeça erguida e com a certeza de que entreguei tudo o que estava ao meu alcance. As dificuldades não diminuem o orgulho que sinto por ter defendido este emblema e por ter feito parte da história deste grande clube», concluiu o jogador.