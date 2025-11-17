O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) aplicou uma suspensão de dez dias a Alex Merlim, após «trocar» a cara de Léo Gugiel por um rato.

Em cima da mesa está uma publicação do internacional italiano, nas redes sociais, referente aos cinco melhores jogadores da última edição do campeonato nacional de futsal. Merlim foi nomeado juntamente com Tiago Brito (Sp. Braga), Tomás Paçó (Sporting), William Carioca (Quinta dos Lombos) e o guarda-redes do Benfica.

«O Conselho de Disciplina decide, nos presentes autos, julgar parcialmente procedente a Acusação e, em consequência, condenar o Arguido Alex Rodrigo Merlim Silva pela prática de uma infração disciplinar prevista e sancionada pelo artigo 171.º-A do RDFPF, na sanção de suspensão de dez dias», pode ler-se.

Recorde-se que Merlim está na décima temporada ao serviço dos leões, tendo conquistado 27 títulos pelo clube, com destaque para as duas Ligas dos Campeões e os sete títulos de campeão nacional.