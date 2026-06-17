Nuno Dias, treinador de futsal do Sporting, em declarações aos jornalistas após a goleada sobre o Benfica (8-2) no segundo jogo da final do play-off:

Importância da vitória para os leões

«É importante a vitória para igualar a eliminatória e importante a exibição, não só pelos números, mas pela qualidade que colocámos na maior parte do jogo. Mesmo assim, poderíamos ter feito um resultado mais histórico do que este, se tivéssemos sido mais eficazes. Em termos de eficácia, a primeira parte foi semelhante ao primeiro jogo e isso levou-nos para intervalo com um resultado magro.»

Cansaço pela época em «muitas frentes»...

«A equipa já apresenta algum cansaço. Estivemos em muitas frentes, mas felizmente tem-se apresentado bem e fez um bom jogo. Vamos sempre à procura de mais, não nos limitamos a gerir posses ou resultados. Achamos que quem vem ver o jogo e os nossos adeptos merecem isso, que as equipas joguem dessa forma e passem para fora uma alegria de jogo. É o nosso ADN e maneira de ser, e será sempre assim, pelo menos enquanto eu cá estiver.»

Quer ficar recordado por troféus, não vitórias

«Não quero ficar recordado por vitórias em jogos. Quero ficar recordado por troféus. É isso que nos alimenta e é para isso que trabalhamos. As vitórias são importantes porque refletem muitas conquistas, que é o mais importante. Hoje foi um dia bom, mas isto não vai valer de nada se não ganharmos o último jogo da temporada. Até lá, ainda temos muito caminho para percorrer. Continua tudo em aberto.»