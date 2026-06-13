Nuno Dias, treinador do Sporting, lamentou a falta de eficácia da sua equipa na derrota, por 2-1, frente ao Benfica, no primeiro jogo da final da Liga de futsal:

Análise ao jogo

«Não me parece que tenhamos sido melhores apenas dos 34 aos 40 minutos. O jogo foi equilibrado, mas o Sporting foi melhor, teve mais oportunidades, criou mais situações de golo, finalizou muito mais - não foi mais, foi o dobro - e não teve competência para marcar.»

A importância da eficácia

«Acho que temos de ser mais eficazes e obrigar o guarda-redes a trabalhar mais na hora de finalizar. E já tínhamos tocado nesse aspeto na meia-final, sobre as situações em que estamos contra o guarda-redes nos jogos, e depois voltámos a não o fazer. O Benfica foi melhor do que nós no aspeto mais importante, que é a eficácia. Finalizou metade das vezes e nessa metade acertou mais vezes na nossa baliza.»

«O Benfica conseguiu, em 22 finalizações, acertar 12. Nós, em 44, acertámos nove. Não há milagres, quem desperdiça como nós desperdiçamos tem poucas chances de ganhar.»

A forma como criamos e conseguimos criar chances para marcar, esse é um aspeto positivo e temos de continuar a fazê-lo. E há claramente um aspeto negativo: quando não percebermos que o golo é o aspeto mais importante do jogo, vamos ter mais resultados negativos”.