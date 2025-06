Nuno Dias, treinador do Sporting, falou à flash do Canal 11 após a vitória na visita ao Benfica (3-1), no segundo “round” da final da Liga (1-1).

«Só é campeão quem vencer o último jogo. [O resultado] Premeia a competência e o controlo do jogo. A equipa acreditou. Não começámos bem, voltámos a entregar o primeiro golo, depois reagimos, a equipa não desesperou, conseguimos empatar e fazer a reviravolta. Aguentámos o resultado e ampliámo-lo.»

«É nas dificuldades que se veem os grandes homens e as grandes equipas.»

«Sabíamos que era um jogo importante. Este foi o sexto jogo entre o Benfica e Sporting na época. E o Benfica, sem ser nas grandes penalidades, ainda não conseguiu ganhar ao Sporting. O Sporting foi um justo vencedor. Mas não ganhámos nada, apenas empatámos a eliminatória.»