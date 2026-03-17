O Conselho de Disciplina da FPF confirmou esta terça-feira a suspensão de Nuno Dias durante 22 dias. Em causa a reação do treinador do Sporting após o empate com o Eléctrico, no campeonato, a 26 de abril de 2025. Nuno Dias visou o critério da arbitragem e das entidades responsáveis pelo futsal nacional.

«(...) O Conselho de Disciplina – Secção Não Profissional – da Federação Portuguesa de Futebol decide (…) não aplicar ao arguido Nuno Sérgio Santos Dias as circunstâncias atenuantes (…) mantendo inalterada, em consequência, a condenação do mesmo pela prática da infração disciplinar (…) aplicando-lhe, em consequência, a sanção de suspensão por 22 dias e, cumulativamente, a sanção de multa fixada em (…) 357 euros», lê-se no acórdão.

O Sporting ocupa o segundo lugar da fase regular da Liga, a seis pontos do Benfica, além de competir na Taça de Portugal e na Champions. Esta temporada, os leões conquistaram a Supertaça e foram eliminados nos “quartos” da Taça da Liga.