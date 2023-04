Nuno Dias, treinador da equipa de futsal do Sporting, em declarações ao Canal 11 após a derrota com o Benfica na final da Taça de Portugal conquistada pelas águias.

«Arrisco dizer que o Sporting só não foi melhor do que o Benfica no mais importante que é o golo. Podemos pensar o que quisermos. Tivemos bola, criámos oportunidades, não permitidos ao Benfica atacar e o Gugiel [guarda-redes das águias] fez uma excelente exibição. Na segunda parte, não me lembro de uma defesa do nosso guarda-redes até ao golo do 2-1 do Benfica.

Mas o mais importante é o golo, o Benfica marcou quatro e nós apenas um. Eles foram melhores nesse campo. Foram justos vencedores, nesse sentido. E dou-lhes os parabéns. O 4-1 pesa demasiado, mas o resultado vai dar ao mesmo. Se fosse 5-4 significava o mesmo, que era perdermos o troféu. Não há equipa invencíveis.

Mas estou muito orgulhoso do que os meus jogadores fizeram, com tantas contrariedades. Tivemos três jogadores lesionados que não puderam jogar, mais o Tomás Paçó durante o jogo.»