O Sporting defronta o Anderlecht na próxima sexta-feira (17h00), nas meias-finais da 'final four' da Liga dos Campeões de futsal. A outra meia-final colocará frente a frente o Benfica e o Palma Futsal, com o jogo decisivo da competição a estar agendado para domingo, em Palma de Maiorca, Espanha.

«Vamos encontrar uma equipa que de belga tem muito pouco. Tem um ou dois atletas belgas e, depois, tem o Diogo, que jogou no Sporting e foi dos melhores jogadores que tive oportunidade de treinar, e uma série de jogadores internacionais, com experiência. Ainda não perdeu esta época, tendo já defrontado Kairat, Palma Futsal e FC Barcelona. É a melhor forma de perceber a qualidade e estas dificuldades que encontraremos», diz Nuno Dias.

O técnico do Sporting já venceu por duas vezes a Liga dos Campeões: «São sentimentos fortes. É a competição de clubes mais importante do mundo. Vencer a ‘Champions’ é estar no palco em que todos querem estar. Já tive a felicidade de vencer duas vezes e é, de facto, um momento extraordinário. É alcançar o que todos querem alcançar. Ninguém consegue vencer a ‘Champions’ sem mérito e qualidade.»

«O futsal português já conseguiu alcançar um patamar em que não necessita de uma final [entre duas equipas portuguesas] para estar nesse patamar. O que me interessa a mim é ganhar e ir à final. Com Benfica ou Palma Futsal, para mim é indiferente», completou Nuno Dias.

Tomás Paçó, por seu turno, realçou a confiança e ansiedade da formação leonina. «O Sporting tem responsabilidade em todos os jogos que entra e quer sempre ganhar. São as quatro melhores equipas da Europa e vai ser muito competitivo», garantiu o fixo.