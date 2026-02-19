VÍDEOS: adeptos de Sporting e Benfica em confrontos antes do dérbi de futsal
Pirotecnia e violência perto do Pavilhão João Rocha, local do encontro desta quinta-feira
Sporting e Benfica encontram-se esta quinta-feira para mais um dérbi do Campeonato Nacional de futsal.
A partida já ficou marcada pelos confrontos entre adeptos ao lado do Pavilhão João Rocha, local da partida. Nos vídeos a que o Maisfutebol teve acesso, é possível observar grandes quantidades de pirotecnia lançada, bem como a violência por parte das claques dos dois clubes.
A CNN Portugal apurou ainda, junto de fonte da PSP, que foram feitas detenções no local.
