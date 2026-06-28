Zicky Té deixa duras críticas à arbitragem do quarto jogo da final do Campeonato Nacional de futsal e destaca o «condicionamento» de que foi alvo, ao ver o quinto cartão amarelo que o afastou do jogo decisivo deste domingo.

Através das redes sociais, o pivô dos leões aproveita para realçar a conquista da Liga dos Campeões e da Supertaça e deixa uma certeza no fim do texto: «Um leão não verga nunca».

«Sabor amargo por não terminar com a equipa dentro de campo e lutar com os meus companheiros até ao fim. Pior ainda pelo erro de arbitragem que originou o meu quinto amarelo. É difícil lidar quando trabalhas uma época toda para estar nestas decisões e és condicionado deste maneira», pode ler-se.

Recorde-se que o Benfica sagrou-se bicampeão nacional de futsal, após vencer o Sporting por 3-2 no agregado dos cinco jogos, com destaque para o 4-3 que se registou no encontro deste domingo.

Leia aqui a mensagem completa de Zicky: