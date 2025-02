Sporting e Benfica vão medir forças nas meias-finais da Taça da Liga de futsal.

Os leões foram os primeiros a entrar em campo na tarde desta quarta-feira, com destaque para o «bis» de Diogo Santos no triunfo por 7-3 sobre o Fundão. Ao intervalo, os leões já venciam por uns expressivos 6-2 e na segunda parte, o jovem jogador do Sporting acabou por responder ao golo de Mário Freitas e fechou as contas do encontro no último minuto.

Mais tarde, o Benfica também não teve problemas em superiorizar-se ao Torreense e à semelhança do que aconteceu no outro jogo dos «quartos», um português esteve em bom plano. Afonso Jesus apontou dois golos e contribuiu para a vitória encarnada por 6-2 diante da formação de Torres Vedras.

As duas equipas voltam a defrontar-se este sábado, com o objetivo de marcarem presença no derradeiro encontro. Na outra meia-final, Caxinas e Quinta dos Lombos discutem a passagem à final.