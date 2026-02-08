O Benfica foi a primeira equipa a garantir a presença nos oitavos de final da Taça de Portugal de futsal, ao golear este domingo o São João da II Divisão, por 12-1.

Em Lisboa, a formação encarnada dominou desde cedo e construiu um resultado dilatado, com Peleh a destacar-se ao assinar um hat-trick. Jacaré, com dois golos, também esteve em evidência.

No primeiro encontro da quarta eliminatória da prova, marcaram ainda para os encarnados André Correia, Silvestre, Higor, Eduardo Tchuda, Carlos Monteiro, Diego Nunes e Afonso Mourinha.

O golo de honra da equipa do São João foi apontado por Duarte Rodrigues, já com o desfecho da partida amplamente decidido.