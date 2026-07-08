É oficial, Higor de Souza é reforço do futsal do Barcelona. O pivô de 27 anos troca assim o Benfica para regressar a Espanha e assina um contrato válido até 2028.

O internacional brasileiro chegou à Luz na temporada 2022/23. Fez, no total, 120 jogos e marcou 59 golos. No que toca a títulos, deixa Portugal como bicampeão nacional, somando ainda uma Taça de Portugal, uma Taça da Liga e uma Supertaça.

O jogador natural de São Paulo regressa assim a Espanha, tendo em conta que já tinha representado o Palma entre 2020 e 2022. Antes, tinha vestido as cores do Corinthians durante quatro épocas.

Higo Souza é então reforço do Barcelona, atual campeão em título de Espanha.