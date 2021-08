Ricardinho não vai ser reforço do Sp. Braga, apurou o Maisfutebol junto de fonte oficial do clube minhoto.

Os arsenalistas estiveram em conversações com a estrela do futsal, tal como o nosso jornal noticiou, mas não chegaram a acordo para consumar uma transferência e a possibilidade de o internacional português vir a reforçar a equipa foi colocada de parte.

Eleito seis vezes como o melhor jogador de futsal do mundo, o ala conta com passagens por Miramar, Benfica, Nagoya Oceans (Japão), CSKA Moscovo (Rússia), Inter Movistar (Espanha), além do ACCS (França), clube que foi despromovido ao segundo escalão por alegadas irregularidades associadas com a fiscalização da massa salarial e orçamentos.

Para esta época, o Sp. Braga tem feito um forte investimento na equipa e já contratou figuras da modalidade como o espanhol Pola e o brasileiro (naturalizado georgiano) Elisandro, além dos internacionais portugueses Fábio Cecílio e Tiago Brito, ambos ex-Benfica.