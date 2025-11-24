INCRÍVEL: equipa da Arménia aplica goleada de 98-1!
Yerevan não perdoou na visita ao terreno do Alashkert
TB
98-1! Foi este o resultado de uma partida de futsal na Arménia, este fim de semana, entre o Yerevan e o Alashkert.
É possivelmente um dos maiores resultados da história deste desporto, que teve, em média, um golo a cada 25 segundos. O Yerevan, atual campeão nacional, foi a casa do estreante Alashkert e não deu qualquer abébia na quinta jornada do campeonato.
Esta temporada, o Alashkert já sofreu 196 golos e marcou apenas 20.
Veja aqui o jogo na íntegra:
TAGS: Futsal Yerevan Alashkert Armenia Modalidades
