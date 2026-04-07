Na reação à derrota do Sporting contra o Arsenal, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões (1-0), o extremo que assistiu para o golo de Kai Havertz deixou elogios a Viktor Gyökeres.

«Sabíamos da qualidade do Sporting. Conversamos muito com o Viktor, ele tinha muita coisa boa a dizer do Sporting. Vimos vários vídeos deles. Sabíamos que não ia ser um jogo fácil, ainda mais em Lisboa. Mostrámos uma postura boa. Não é fácil vir aqui e não sofrer golos. Muito feliz pela vitória. Mas é só uma parte e vamos para Londres com a mesma mentalidade.»

«Confio no meu potencial, quero estar sempre em campo seja Taça, Taça da Liga ou Champions, jogar o máximo possível. Fico muito feliz por ter entrado e ter ajudado a equipa.»

Viktor Gyökeres

«Uma pessoa incrível, que está sempre perto de todos. Sabemos como é difícil a adaptação. Ele está disposto a ajudar fora e dentro de campo. Tenta recuperar bolas, corre muito... estamos felizes com a primeira temporada dele. Queremos continuar a ajudá-lo para que marque 50 golos por época.»