A namorada de Murilo, extremo do Paços de Ferreira, tem uma história curiosa. Gabriela Viceconti está em Portugal com o jogador brasileiro e não pode fazer uma das coisas que mais gosta: ser apanha-bolas, ou gandula, como se diz no seu país.



Gabriela Viceconti era presença regular nos estádios da zona de Porto Alegre, sobretudo no Beira-Rio, onde joga o Internacional, o clube do coração da jovem brasileira.



Atualmente, Gabriela acompanha Murilo em Paços de Ferreira. O jogador de 23 anos chegou a Portugal em 2006 e representou o Tondela e o Rio Ave antes de chegar ao emblema pacense no início da época.



