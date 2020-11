Uma tentativa de carjacking aconteceu no dia 13, em plena A1, junto ao nó de Avintes, Vila Nova de Gaia. De acordo com a Rádio Portuense, três homens tentaram o assalto ao veículo no qual, pelo que se percebe, seguem outros três indíviduos.

O vídeo foi filmado por uma câmara no interior do carro que é perseguido e é visível que os assaltantes mostram uma arma na tentativa de obrigarem o condutor a parar.