Nico Gaitán, jogador argentino que jogou seis épocas no Benfica, esteve na tarde desta sexta-feira em conversa na BTV, recordando alguns episódios vividos de águia ao peito.

Uma delas, foi a forma como ficou a saber do interesse dos encarnados, numa altura em que jogava no seu país natal, a Argentina.

«Para mim, foi uma surpresa o interesse do Benfica. Não esperava sair do Boca Juniors mas, estando na Argentina, olhamos para a Europa e para grandes equipas. Por isso, o interesse do Benfica foi muito gratificante», começou por dizer.

O facto de haver vários compatriotas na equipa facilitou a escolha, assumiu também.

«Foi uma decisão fácil de tomar, era um grande clube, e tinha muitos argentinos de qualidade e isso era muito bom», nota.

Gaitán desvendou ainda que o convite surgiu diretamente da boca de Jorge Jesus, treinador das águias à data, confessando que não foi fácil compreender o que o português lhe dizia.

«Foi o Jorge Jesus que me ligou, imaginem a conversa! Eu não percebia português e ele a falar... Tentei perceber o mais que podia», disse, bem-humorado.