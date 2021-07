Gaius Makouta é a mais recente contratação do Boavista, anunciaram os axadrezados esta terça-feira.

O médio de 24 anos, que estava até agora ligado ao Sp. Braga, rubricou um contrato válido até ao final da temporada 2023/24. Os minhotos ficam com 50 por cento do passe de Makouta e fazem um encaixe de 300 mil euros por metade do passe.

Apesar da ligação aos bracarenses desde 2019 (nunca chegou a estrear-se pela equipa principal), Makouta representou o Beroe, da Bulgária, no último ano e meio, por empréstimo.

Antes, em Portugal, jogou ao serviço do Sp. Covilhã. Agora é reforço de João Pedro Sousa no Bessa.